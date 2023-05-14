الوطنية لاستصلاح الأراضي: نهاية هذا العام تصل توشكى إلى 500 ألف فدان

أكد اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أنه بنهاية عام 2022 بلغت المساحة المستصلحة ألف فدان 250 فدان وتم إضافة اليوم 100 ألف فدان لتصبح المساحة المستصلحة في توشكى 350 ألف فدان.

وأضاف "توفيق" أثناء افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، أن المستهدف في عام 2023 سوف يتم إضافة 30 ألف فدان في منطقة شرق العوينات، وبذلك تصبح المساحة المستصلحة في العوينات 220 ألف فدان، مؤكداً أنه من المخطط إضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكا.



وتابع: "وفي نهاية هذا العام تصل توشكى إلى 500 ألف فدان، وتصل الشركة بالكامل إلى 750 ألف فدان".