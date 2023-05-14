مقلب لـ 4 أشخاص يحملون سيوفا يتحول إلى حادثة أليمة تهز لبنان|تفاصيل

حادثة أليمة تهز لبنان ضحياتها الطفل محمد اسطنبولي البالغ من العمر ست سنوات الذي توقف قلبه من شدة الرعب بعدما ظهر أمامه بشكل مفاجئ أربع أشخاص ملثمين كانوا يحملون سيوفا في مدينة صور جنوب البلاد.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا علق فيه حيدر اسطنبولي والد الطفل إن كان ابنه يلعب مع الأطفال في الشارع حين ظهر أمامه فجأة 4 أشخاص كانوا يرتدون ثيابا سوداء ووجوههم مغطاة بالأسود وبأيديهم سيوف حديدية فسقط مفارقا للحياة بسبب خوفه.

وتابع التقرير أنه بعد الحادثه تقدم والد الطفل بشكوى بحق المتسببين في وفاة ابنه؛ مؤكدا أنه لم يكن يعاني من أي مرض سابقا.

فيما ذكر التقارير أن الأشخاص الملثمين كانوا يقومون بتصوير فيديو على السوشيال ميديا وارتدوا ملابس مخيفة جعلت الطفل يعتقد أنهم أشباح فمات من الرعب.