موجة استثنائية ذروتها الأربعاء|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أبرز توقعات الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:





وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وهو ارتفاع بمعدل درجتين مقارنة بالأمس.



كتل هوائية صحراوية



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذا الارتفاع تتأثر به أيضًا أغلب محافظات الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة مش شبه الجزيرة العربية، والتي تعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي زيادة الاحساس بالأجواء الحارة.

حالة الطقس

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ،و دافئة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وذلك خلال فترات النهار.



طقس اليوم الأحد



بينما يسود طقس مائل للبرودة مع دخول ساعات الليل وبعد غياب أشعة الشمس على أغلب محافظات الجمهورية، بجانب وجود نشاط نسبي في حركة الرياح وشبورة مائية في ساعات الصباح الباكر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع حيث تصل ذروة الارتفاعات يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تصل العظمى لـ 35 درجة مئوية خلال فترة النهار.





فيما عرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية ؛ بيان هيئة الأرصاد الجوية الذي يتوقع أن الطقس اليوم سيكون مائلا للبرودة صباحا ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد ومعتدل على جنوب سيناء ؛ بالإضافة إلى أن ستتكون الشبورة على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى وسجلت درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية كالتالي .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 30 والصغرى 18

العاصمة الأدارية العظمى30 والصغرى18

6 أكتوبر العظمى30 والصغرى 18

السلوم العظمى26 والصغرى 16

دمياط العظمى 24 والصغرى 18

بور سعيد العظمى 24 والصغرى 18

المنصورة العظمى 29 والصغرى 18

الأسماعلية العظمى 30 والصغرى 18

السويس العظمى 29 والصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 22

العريش العظمى 24 والصغرى 17

رفح العظمى 24 والصغرى 16

طابا العظمى 31 والصغرى 18

سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 10

الغردقة العظمى 33 والصغرى 21

الفيوم العظمى 31 والصغرى 19

بني سويف العظمى 31 والصغرى 18

أسيوط العظمى 32 والصغرى 19

الأقصر العظمى 37 والصغرى 21

أسوان العظمى 38 والصغرى 22

شلاتين العظمى 32 والصغرى 22

حلايب العظمى 30 والصغرى 20

الوادي الجديد العظمى 34 والصغرى 19