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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقلبات حادة وسريعة| الأرصاد تحذر المواطنين من تباين درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة ودائما هناك اختلاف في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل وبالأمس رأينا الأربعة فصول في يوم واحد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض أيضا في فترة الليل وأمطار ونشاط رياح وأتربة.

 

وتابعت منار غام خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي "محمد علي خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذا بسبب تنوع مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على حالة الجو مثل الكتل الهوائية الصحراوية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في النهار وتؤدي إلى رمال واتربة، وأيضا بيكون هناك امطار في حال تأثرنا بالكتل الشمالية وفي بعض المناطق هناك كتل هوائية جنوبية، وهذا الوضع سيستمر معنا على مدار شهر 5 مثل التقلبات الجوية الحادة وسريعة والتباين في درجات الحرارة.

 

ملابس ثقيلة لتفادي البرودة في الليل

 

وأضافت أن اليوم درجات الحرارة انخفضت انخفاض قليل عن الأمس ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة من يوم الاحد القادم ومع يوم الثلاثاء والأربعاء سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة وقد تصل إلى 33 درجة مئوية وستبقى فترات الليل فيها بعض البرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى فترة الصباح الباكر، لذلك ننصح في فترات الليل أن يكون هناك "جاكيت" موجود معنا في أي مكان حتى نتفادى البرودة الليلية.

درجات الحرارة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم امطار ملابس ثقيلة

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