المصيلحي: 4 ملايين طن قمح تكلفتها 40 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصر تعتبر الوحيدة في العالم التي تقدم رغيف الخبز لمواطنيها ب 5 قروش ؛ منوها إلى أننا نقوم بتسديد القيمة المالية لما تم توريده للمزارعين خلال 48 ساعة فقط.

أضاف المصيلحي خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي فيديو بعنوان "نهضة زراعية" خلال مشاركته في بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات؛ أننا نستهدف هذا العام 4 ملايين طن وتم تسديد حوالي 21 مليار جنيه للمزارعين، وتم صرف 18 مليار جنيه للمزارعين ونضع خطة ونحن قمنا بتسعير الطن بحوالي 10000 جنيه للطن و4 ملايين طن تكلفتهم حوالي 40 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.