رئيس هيئة الانتخابات التركية: التصويت جرى دون تسجيل أي مشاكل

أعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية، اليوم الأحد، أن التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية جرى دون تسجيل أي مشاكل بين أنصار الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية في بيان له اليوم، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية انتهت ولم يتم رصد أي مخالفات أو مشاكل في وقت الاقتراع.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تركية، ببدء عملية إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

كما أفادت مصادر صحفية، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية الأولية قبل الساعة 23:59.

وأضافت المصادر ، أنه ستكون هناك فترة اعتراض على قرارات ومحاضر لجان صناديق الاقتراع، تنتهي في الساعة 17:00، بينما سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات العامة بوسائا الإعلام في 19 مايو الجاري.