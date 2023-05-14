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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. تعرف على موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأولية |تفاصيل

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية الأولية قبل الساعة 23:59.

وأضافت المصادر ، أنه ستكون هناك فترة اعتراض على قرارات ومحاضر لجان صناديق الاقتراع، وتنتهي في الساعة 17:00، بينما سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات العامة في الإعلام في 19 مايو الجاري.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام تركية، ببدء عملية إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

وتجري الاستعدادات علي قدم وساق أمام مقر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في أنقرة، لالقاء الرئيس الحالي لـ تركيا وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان، للشعب التركي، لخطاب بعد نتائج الانتخابات.

وحسب وكالات أنباء روسية حكومية، فإنه تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام مبنى المقر وطوقت الشرطة وضباط الجيش محيط مقر حزب العدالة والتنمية.

ولأسباب أمنية، حتى السيارات في مواقف السيارات القانونية يتم إجلاؤها من المناطق المجاورة.

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