حالات غريبة.. مسنة تذهب للجنة الانتخابية في تركيا بأسطوانة الأكسجين

في حالات غريبة من الانتخابات التركية اليوم، الأحد، وبعد ذهاب أكبر معمرة في تركيا للانتخاب، رأت سيدة مسنة أخرى ضرورة انتخابها، وهي في شدة مرضها، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

ورأت المسنة التركية أنه من الأجدر بها الذهاب للتصويت حتى وهي تعاني من آلام وصعوبة في التنفس.

وذهبت مسنة تركية بولاية شانلي أورفا للانتخاب مع أسطوانة الأكسجين الخاصة بها.

وسارت داخل اللجنة الانتخابية، وهي تكابد للوصول، بينما يحمل شخص آخر مقرب منها أسطوانة الأكسجين حتى تستطيع التنفس، لتدلي بصوتها في الانتخابات المجمعة البرلمانية والرئاسية.

وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد أردوغان أقل من خصمه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو قبيل الجولة الأولى من التصويت، على الرغم من أن الفارق تقلص في الآونة الأخيرة.

ولا يزال الغموض يكتنف السباق البرلماني، مع احتمال فوز المعارضة بأغلبية ضئيلة.