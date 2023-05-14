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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. أكبر معمرة بتركيا تصوت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

المعمرة التركية تدلي
المعمرة التركية تدلي بصوتها

التقطت عدسات الكاميرا، إدلاء أكبر معمرة في تركيا بصوتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأدلت المعمرة، وتدعى جلو دوغان البالغة من العمر 112 عامًا، بصوتها.

وتعد دوغان أكبر معمرة في تركيا، من مدينة كوموشان التركية، حيث صوتت في صندوق الاقتراع، معربة عن أطيب تمنياتها.

استمرت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والدورة الثامنة والعشرين البرلمانية، والتي بدأت اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا، وأبدى مواطنو كوموشان اهتمامًا كبيرًا بالاقتراع.

وتدفق المواطنون على صناديق الاقتراع لممارسة حقوقهم الديمقراطية منذ ساعات الصباح.

استخدمت جلو دوغان، أكبر معمرة في المدينة، بطاقة الاقتراع في مدرسة، حيث أتت مع أطفالها وأحفادها.

تعيش دوغان في حي إينونو، وجاءت إلى مدرسة مارشال تشاكماك للعلوم الاجتماعية الثانوية للتصويت.


وتمنت دوغان بعد الاقتراع، أن تعود الانتخابات بالفائدة على الوطن.

سئلت دوغان عن سبب قدومها للتصويت، وقالت: "أتيت إلى هنا لأدلي بصوتي. سمح لي الله بالإدلاء بصوتي. أجابني".

وقال حفيدها، علي دوغان: "نساهم في عيد الديمقراطية بإحضار جدتي البالغة من العمر 112 عامًا والإدلاء بأصواتنا. نرجو أن يكون خيرا لبلدنا وأمتنا".

 

 

 

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