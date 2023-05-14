تركيا تستعد لخطاب أردوغان للشعب بعد نتائج الانتخابات.. تفاصيل

تجري الاستعدادات علي قدم وساق أمام مقر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في أنقرة، لالقاء الرئيس الحالي لتركيا وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان، للشعب التركي، لخطاب بعد نتائج الانتخابات.

وحسب وكالات أنباء روسية حكومية، فإنه تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام مبنى المقر وطوقت الشرطة وضباط الجيش محيط مقر حزب العدالة والتنمية.

ولأسباب أمنية، حتى السيارات في مواقف السيارات القانونية يتم إجلاؤها من المناطق المجاورة.

كما يتم تثبيت مكبرات الصوت بالقرب من المبنى الذي سيتحدث فيه أردوغان، وتوجد أماكن خاصة لممثلي وسائل الإعلام أمام مبنى هيئة الأركان العامة.

وفي الوقت الحالي، يسمح فقط للصحفيين المعتمدين، وكذلك موظفي حزب العدالة والتنمية، بدخول أراضي مقر الحزب بعد فحص شامل للشرطة.

والمواطنون الذين يرغبون في سماع عرض حي يشغلون مقاعد في المطاعم والمقاهي القريبة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسئول كبير مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم احترام نتائج الانتخابات الجارية اليوم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وقال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أرودوغان، إن حزب العدالة والتنمية سيحترم نتائج الانتخابات أيا كانت، مشيرًا بذلك إلى الاستطلاعات التي تقول بتقدم مرشح المعارضة على الرئيس التركي بفارق ضئيل.