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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات تركيا| وزير الخارجية يدلي بصوته ويعلق على طول ورقة الاقتراع؟

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

أدلى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مدرسة أيشان جنغير أوفالي أوغلو بمنطقة ألانيا في ولاية أنطاليا.

وحول طول ورقة الإنتخابات قال: "كان من الصعب وضع ورقة الاقتراع في الظرف، طويتها عدة مرات لكن دون جدوى"، وذلك بحسب "تركيا الآن".

ويبلغ طول ورقة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية حوالي مترا.

وتوجه اليوم الأحد، عشرات الملايين من الأتراك إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد وأعضاء البرلمان، في انتخابات توصف بالمفصلية، ووسط أجواء من التنافس الشديد بين الأحزاب والمرشحين، مما يجعل إجراءات التعامل مع صناديق الاقتراع وتأمينها وعدّ الأصوات وفرزها محل اهتمام كبير.

ومن جهته، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، أن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية ستُعلن مساء يوم الاقتراع نفسه، في حين أكد أردوغان أنهم سيبدؤون مئوية تركيا بعد الانتخابات.

ويخوض السباق الرئاسي في تركيا 3 مرشحين فقط هم رَجَب طيّب أردُوغان، وكمال كليتشدار أوغلو، وسنان أوغان، وذلك عقب انسحاب المرشح محرم إينجه. ويحق ل 64 مليوناً و113 ألفاً و941 مواطناً تركيّاً الانتخاب لاختيار 600 نائب لتمثيلهم في مجلس الأمة الكبير، حيث يتنافس 24 حزباً و151 مرشحاً مستقلاً، تحت مظلة 5 تحالفات انتخابية.

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