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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

بدأت مراكز الاقتراع في تركيا، اليوم الأحد، بفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع غلق صناديق الاقتراع في عموم تركيا.

وتجري الاستعدادات علي قدم وساق أمام مقر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في أنقرة، لالقاء الرئيس الحالي لتركيا وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان، للشعب التركي، لخطاب بعد نتائج الانتخابات.

وحسب وكالات أنباء روسية حكومية، فإنه تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام مبنى المقر وطوقت الشرطة وضباط الجيش محيط مقر حزب العدالة والتنمية.

وأفادت مصادر صحفية، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية الأولية قبل الساعة 23:59.

وأضافت المصادر، أنه ستكون هناك فترة اعتراض على قرارات ومحاضر لجان صناديق الاقتراع، وتنتهي في الساعة 17:00، بينما سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات العامة في الإعلام في 19 مايو الجاري.

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