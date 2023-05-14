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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحدهم يتشبه بالسلطان العثماني.. أغرب المشاهد في الانتخابات التركية

مواطن يرتدي زيا تقليديا
مواطن يرتدي زيا تقليديا ويدلي بصوته في الانتخابات

وسط الإقبال الكبير من الأتراك على التصويت في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد اليوم الأحد، ظهرت عدة مشاهد غريبة وطريفة وغير معتادة خلال اليوم في عدد من المناطق.

وظهر مواطن تركي ممتطيا حصانا ومرتديا زيا تقليديا متشبها بالسلطان العثماني للإدلاء بصوته في الانتخابات الجارية اليوم.

كما ظهر مواطن آخر من إزمير مرتديا زي راعي البقر ممتطيا حصانا جاء للتصويت.

ولما تكن تلك المشاهد الوحيدة الغريبة اليوم، فقد  أدلى المواطن التركي يشار يوروك، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو مستلقي على نقالة بسبب كسر في منطقة الحوض بولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

ونقلت فرق الإسعاف يوروك البالغ 62 عامًا، على النقالة إلى المركز الانتخابي من أجل الإدلاء بصوته، قبل إعادته إلى منزله من قبل الفرق.

كما أدلت التركية رُميسة جيلجي صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، صوتت جيلجي، عبر صندوق اقتراع متنقل جلبه مسؤولو لجنة الانتخابات في منطقة سافر انبولو إلى منزلها.

وقالت جيلجي المدرجة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب طولها البالغ مترين و15 سم، إنها كانت تدلي بصوتها في مراكز الاقتراع سابقًا، ولكن اليوم استخدمت الصناديق المتنقلة.

كما أدلت أكبر معمرة في تركيا بصوتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأدلت المعمرة، وتدعى جلو دوغان البالغة من العمر 112 عامًا، بصوتها.

وتعد دوغان أكبر معمرة في تركيا، من مدينة كوموشان التركية، حيث صوتت في صندوق الاقتراع، معربة عن أطيب تمنياتها.

وبدأ المواطنون الأتراك صباح اليوم الأحد، في التوافد على صناديق الاقتراع، للتصويت في الانتخابات العامة بجميع أنحاء البلاد، في لحظة فاصلة حيث يحدد الملايين ما إذا كان سيستمر الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة أم أن الحزب المعارض بقيادة كمال كيليتشدار أوغلو سيحل محله.

وحسب صحيفة "المونيتور"، من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية، فيما حقق التصويت الغيابي بالفعل نسبة إقبال بلغت 51٪ في 73 دولة.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن التضخم والتدهور الاقتصادي واللاجئين من أهم القضايا التي يتم التركيز عليها في هذه الانتخابات.

ويوجد ما يقرب من 61 مليون مواطن تركي، بما في ذلك أكثر من 3.4 مليون مغترب، مؤهلون للتصويت في الانتخابات.

ومن المقرر أن تكون النتائج الأولية متاحة في وقت متأخر من المساء بالتوقيت المحلي، حيث تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 5 مساءً.

الانتخابات التركي

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