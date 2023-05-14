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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتخابات التركية.. أطول امرأة في العالم تدلي بصوتها|شاهد

صدى البلد

أدلت التركية رُميسة جيلجي صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، صوتت جيلجي، عبر صندوق اقتراع متنقل جلبه مسؤولو لجنة الانتخابات في منطقة سافر انبولو إلى منزلها.

وقالت جيلجي المدرجة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب طولها البالغ مترين و15 سم، إنها كانت تدلي بصوتها في مراكز الاقتراع سابقًا، ولكن اليوم استخدمت الصناديق المتنقلة.

وأكدت أن الصناديق المتنقلة أمر جميل لمن يعاني مشاكل في التنقل والحركة، مضيفة: "أتمنى أن يكون كل شيء خيرًا لبلادي".

وبدأ الأتراك اليوم الأحد، التصويت في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا، حيث يواجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان منافسة شرسة مع زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وقد تم فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأتراك في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وستغلق في الساعة 5 مساءً، وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر الإبلاغ عن أي نتائج حتى الساعة 9 مساءً.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "يورو نيوز"، تظهر أحدث استطلاعات للرأي نتائج متقاربة بشكل كبير بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو.

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