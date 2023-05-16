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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري فاروق: الأهلي ينافس نفسه.. ونسعى لكسر أرقامنا القياسية

العامري فاروق
العامري فاروق

أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن هناك عدد كبير من الأهداف والطموحات بالنسبة لمجلس إدارة النادي من أجل الاستمرار فى النجاح.

وقال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "لدينا أهداف كثيرة نسعي لتحقيقها، والأهلي دائمًا يكسر الأرقام القياسية، ولابد أن نحافظ على بطولاتنا لذلك وضعنا حافز فى عقود اللاعبين فى كل الألعاب، حال تحقيق اللقب بشكل متتالي، والحفاظ على الألقاب يكون هناك حافز مادي، وليس مجرد التعاقد لتحقيق لقب أو بطولة، بل نسعي للاستمرارية.

وأضاف:" نعمل من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي، وسعداء بسبب فرحتهم فى جميع الألعاب، وكمجلس إدارة حققنا عدد كبير وغير مسبوق من الألقاب يضاف فى تاريخ النادي الأهلي، والأهلي يحاول فقط كسر أرقامه، لأننا ننافس أنفسنا، ولا ننظر سوي غير على أنفسنا.

وتابع:" سنعلن عن جميع الأرقام بالنسبة لتحقيق البطولات، وعملنا مقارنات مع جميع المجالس السابقة فى تاريخ الأهلي، ورأينا إننا نسير على نفس الطريق، فى تحقيق البطولات، ونسعي فقط لكسر حواجز أنفسنا".

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