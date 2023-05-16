برلماني خلال مناقشة مشروع الموازنة الجديدة: لابد من رفع رواتب العاملين بهيئة الإسعاف

قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت إمكانية زيادة المخصصات المالية للعلاج علي نفقة الدولة، خاصة وأن هناك أعداد كبري من المواطنين غير القادرين تستفيد من هذا الدعم فيما يخص سداد التكلفة العلاجية.

و أضاف “ رضوان”فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أنه تم المطالبة أيضا بأهمية العمل علي زيادة الدعم لمرضي الغسيل الكلوى، بإعتبارهم من أولي الفئات التي تحتاج للرعاية والدعم المستمر، علاوة أيضا علي دعم المراكز الخاصة بالغسيل الكلوى فيما يتعلق بمنحهم الإمكانية في شراء المستلزمات الطبية التي يحتاجونها من هيئة الشراء الموحد ووفقا للأسعار المحلية.

واستطرد عضو مجلس النواب: كما طالبت بصفة شخصية، بزيادة رواتب ومكافآت العاملين بهيئة الإسعاف مما يعمل علي تشجيع هذه الفئة في مواصلة عملها بإتقان وإنجاز، قائلا “ الأول كان الكثير من العاملين بالقطاع الصحى يرغبون في العمل بهذه الهيئة نظرا لرواتبها الجيدة بعكس الآن”.

وأختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي أهمية مرفق الإسعاف لما يقدمه من خدمة صحية هامة للمواطن ودوره في إنقاذ حياة الملايين ، معقبا “ الدقيقة والثانية بتفرق في عُمر الإنسان”.

وجاءت هذه المطالبات خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أمس الثلاثاء ، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024