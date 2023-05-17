رغم وجود 24 لغة .. الذكاء الاصطناعي يقتل مترجمي الاتحاد الأوروبي وأمرضت من يعمل.. تفاصيل

في مؤسسة يلزم لمن يصدر أي قرار رسمي بها أن يتم ترجمته إلى 25 لغة، تكون وظيفة المترجم، هي أحد الوظائف الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن مع سرطان الذكاء الاصطناعي الذي بدأ في الانتشار داخل مؤسسات العمل، كانت تلك الوظيفة هي أحد الضحايا لتلك الظاهرة، وذلك مع التوسع في استخدام تلك التكنولوجية في الترجمة، وتم الاستغناء عن العنصر البشري، والنسب التي تكشف انخفاض عدد موظفى الترجمة داخل مقر الاتحاد الأوروبي تعكس تلك الظاهرة.

ففي بروكسيل حلت الآلات عالية التقنية التي يمكن تشغيلها من خلال المصطلحات الأوروبية بسرعة قياسية محل مئات المترجمين العاملين في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تقليص حجم أحد أكبر وأقدم الأقسام بين مؤسسات بروكسل متعددة اللغات، وقد تكون هذه مجرد البداية، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة لديها القدرة على استبدال البشر بشكل أكبر.

رغم 24 لغة .. انخفاض المترجمين بنسبة 17%

وفقا لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن المترجمين يعدون أدوات أساسية في آلة الاتحاد الأوروبي المعقدة، حيث يجب ترجمة كل نص رسمي إلى 24 لغة عمل في الاتحاد الأوروبي قبل دخولها حيز التنفيذ، وحتى سنوات قليلة مضت، كان يقوم بهذه المهمة الشاقة البشر وحدهم لكن لم يعد الوضع كذلك الآن، حيث تشير الأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إلى أن وحدة الترجمة الخاصة بها تقلصت بنسبة 17% خلال العقد الماضي مع توسيع نطاق استخدامها للترجمة الآلية.

وهو الأمر الذي جعل موظفوا الترجمة في الاتحاد الأوروبي، يشعرون بقليل من الحنين إلى الأيام الخوالي، عندما أمضوا ساعات في تقليب القواميس المتربة وطباعة مستندات ضخمة، ويقول المترجم المخضرم ماركوس فوتي ، الذي يرأس الآن قسم الترجمة الآلية باللجنة ، إن التكنولوجيا توفر الوقت، فالوقت الذي كنت أقضيه سيرًا على الأقدام إلى المكتبة المحلية، في عام 1999 أو أي شيء آخر، وأبحث عن الفقرة ذات الصلة لكي أتمكن من كتابتها، يمكن الآن إنجازه في ثواني معدودة عبر الآلة.

لتلك الأسباب مازال للبشر أهمية

لكن المترجمين يصرون على أن موت وظيفتهم مبالغ فيه إلى حد كبير، فرغم أن الوظيفة تتكيف مع الذكاء الاصطناعي، إلا أن العنصر البشري يظل ضروريًا ، كما يرددون، ويقولون، أن بالفعل الآلة ساهمت في عملنا، وقللت من عدد المترجمين، ولكنها لا يمكن أن تكون منفردة، حيث لايزال العنصر البشري هو الجهة المنوط بها اعتماد الصورة النهائية من الترجمة، وذلك وفق ما جاء بالصحيفة الأمريكية.

ويقول سبيريدون بيلوس، مسؤول سابق في المفوضية أشرف على إدخال محركات الترجمة في عام 2013: "العالم يتغير ، ولا يمكن ترك الترجمة وراء الركب، فالترجمة الآلية تساعد المترجمين ولكن لا يمكن أن تحل محلهم، فهناك دائمًا حاجة للتحقق من صحة الخبير البشري".

كيف أصبحت الترجمة رقمية؟

مع انضمام دول أعضاء جديدة إلى النادي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدى ذلك إلى زيادة عدد اللغات الرسمية في الاتحاد الأوروبي إلى 24 لغة، وطور الاتحاد الأوروبي أدوات أكثر كفاءة مع ارتفاع إنتاج الترجمة، وكان على اللجنة أن تضع نظام الترجمة القديم على الرف، لأنها غير مجهزة للعمل حول لغات المنضمين الجدد من أوروبا الشرقية.

وقد كان هذا نظامًا قائمًا على القواعد حيث كان عليك حقًا إنشاء قواميس وقواعد نحوية وقواعد تحويل، ويقول ديتر روميل، رئيس قسم المعلوماتية في وحدة الترجمة باللجنة: "لذلك كان الأمر مرهقًا للغاية ويتطلب الكثير من العمل، وارتفع عبء العمل على مترجمي المفوضية من حوالي مليوني صفحة في عام 2013 إلى 2.5 مليون في عام 2022".

ووفقًا لمتحدث باسم المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فقد تم إطلاق محرك جديد يعتمد على البيانات في عام 2013 - ليتم استبداله بعد أربع سنوات بنظام ترجمة أكثر تطوراً وأفضل أداءً، حيث يستخدم هذا الشخص شبكة عصبية اصطناعية، أو عقد كمبيوتر في بنية تحاكي الخلايا العصبية، للتنبؤ بتسلسل الكلمات، وتعتبر هذه الأدوات المتقدمة ذات قيمة جيدة مقابل المال، لأنها تسمح لعدد أقل من الموظفين بترجمة الجزء الأكبر من تشريعات الاتحاد الأوروبي.

رغم التكنولوجية .. تكلفة باهظة على المترجمين أنفسهم

وبالفعل تضاءل عدد الموظفين الدائمين في وحدة الترجمة المخصصة التابعة للمفوضية - المعروفة بلغة بروكسل باسم DGT - من حوالي 2450 في عام 2013 إلى حوالي 2000 في عام 2023، وذلك وفقًا لما ذكرته الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ولكن خلال هذه الفترة نفسها، ارتفعت الأزمات الصحة العقلية وحالات الإرهاق بشكل كبير بين المترجمين وفقًا لكريستيانو سيباستياني، رئيس نقابة موظفي الاتحاد الأوروبي.

ويوضح رئيس النقابة، أن تلك الأزمات الصحية، هي نتاج عن زيادة عبء العمل والضغط على الأداء، فقد زادت التعهيد خلال العقد الماضي - من 26 بالمائة من إجمالي إنتاج DGT في 2013 إلى 36 بالمائة في الربع الأول من عام 2023 - حيث استعانت المفوضية بمصادر خارجية لأعباء العمل المتضخمة.

وكذلك زاد إنفاق المفوضية على الترجمة من 26.5 مليون يورو في عام 2012 إلى 35.8 مليون يورو في عام 2023 بسبب زيادة ميزانية التعهيد (من 12.6 مليون يورو في عام 2012 إلى 20.4 مليون يورو في عام 2022)، وفقًا لأرقامها الخاصة.

تهديد لتعدد لغات الاتحاد الأوروبي

ويبدوا أن صحة المترجمين ليست هي الوحيدة المتأثرة بدخول الذكاء الاصطناعي على حساب العصر البشري، حيث يقول سباستياني: "الدفاع عن التعددية اللغوية ليس معركة شعبية - لأنها مكلفة، وتقليل وظائف الترجمة يهدد بإضعاف تعدد اللغات في الاتحاد الأوروبي لصالح اللغة الإنجليزية".

ولكن شيلا كاستيلو، والتي تترأس برنامج درجة الماجستير في الترجمة في جامعة دبلن سيتي، تشير إلى أن المترجمين المتخصصين في اللغات الأقل شيوعًا يسهل عليهم دخول اللجنة ، نظرًا لوجود منافسة أقل حول اللغات النادرة، وقالت كاستيلو: "الطلاب الأيرلنديون يتلقون الكثير من العروض من DGT طوال الوقت، واللجنة كثيرًا ما تتواصل معها بشأن إحالات الطلاب".

الحياة بعد الذكاء الاصطناعي

ووفقا لما جاء بتقرير بوليتيكو، فإن المترجمين الشباب الساخطون يشكون من أنهم يتحملون العبء الأكبر من تلك الحالة، حيث تقلصت وظائف المبتدئين في اللجنة على الرغم من زيادة عبء العمل، وكذلك فإن عدد المتقاعدين أكبر من عدد المعينين لاستبدالهم ، وبالتالي لديهم فرص أقل من الأجيال السابقة، وقد انخفض العدد السنوي لتعيينات المترجمين الجدد من 112 في عام 2013 إلى 59 في عام 2022 ، وفقًا للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

لذلك لجأ المترجمون الطموحون من الاتحاد الأوروبي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من معاناتهم في العثور على وظيفة في مؤسسات بروكسل، واشتكى أحد المترجمين الطموحين من الاتحاد الأوروبي الذي ينشر على فيسبوك دون الكشف عن هويته: "يبدو أنه لا توجد أبدًا وظيفة شاغرة للترجمة ، والمساعدة اللغوية ، والتدقيق اللغوي".

وقالت مترجمة شابة من المجلس تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخول لها التحدث إلى وسائل الإعلام: "أعلم بالفعل أنني ربما لن أكون مترجمة لبقية حياتي، وأضافت أن تحرير المنشور سيكون على الأرجح الجزء الأكبر من عملها في المستقبل.