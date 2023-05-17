حل بسيط لإزالة رائحة العفن من تكييف السيارة | تفاصيل

كثير من الأحيان يصدر من تكييف السيارات رائحة كريهة، وتنتج تلك الرائحة عند تشغيل التكييف، خصوصا بعد الانتهاء من فصل الشتاء وذلك لان التكييف يظل متوقفا عن العمل طوال فترة الشتاء مما يؤدي الى ترسب العديد من الأشياء التي يمكنها إصدار رائحة كريهة مع الوقت.

تنظيف تكييف السيارة من الروائح الكريهة قبل فصل الصيف

يتعرض مالكي السيارات الي مشكلة انبعاث رائحة عفن وكريهة عند تشغيل تكييف السيارة في الأيام الأولى من الصيف بعد الانتهاء من الشتاء.

تنظيف تكييف السيارة من الروائح الكريهة قبل فصل الصيف

ولكن غاليا ما تحدث تلك المشكلة بسبب انتشار الفطريات والبكتيريا التي تتكون نتيجة اختلاط الماء المكثف داخل قنوات التهوية بالاتساخات المنتشرة في الهواء الخارجي، والتي تترسب وتتكون بداخل السيارة دون تنظيف .

تنظيف تكييف السيارة من الروائح الكريهة قبل فصل الصيف

يعرض موقع صدى البلد حل بسيطة لإزالة رائحة العفن من تكييف السيارة عند تشغيله :

1- يمكن مواجهة رائحة العفن الكريهة بواسطة تطهير تكييف هواء السيارة عند حلول فصل الصيف، وذلك بواسطة مسحوق خاص أو رغوة التنظيف الخاصة بمكيف السيارة .

تنظيف تكييف السيارة من الروائح الكريهة قبل فصل الصيف

2- ينبغي تقليل كمية الماء المتكثف عند إيقاف تكييف الهواء قبل الانتهاء من الرحلة ببضع دقائق، وترك المروحة مستمرة في الدوران، فبذلك تجف قنوات التهوية، ومن ثم لا تجد البكتيريا والفطريات بيئة للتكاثر بداخل السيارة، وبالتالي يتم الانتهاء علي الرائحة الكريهة عند تشغيل تكييف الهواء في فصل الصيف .