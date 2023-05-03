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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

ضفيرة الكهرباء بالسيارة
ضفيرة الكهرباء بالسيارة

ضفيرة الكهرباء بالسيارة، بمثابة القلب النابض للسيارة، وذلك بسبب اتصالها بجميع مكونات السيارة للعمل، لأنه بدون الضفائر الكهربائية لن يعمل شيء بالسيارة، وعند حدوث أي خلل بها؛ يتوقف عمل السيارة بالكامل .

ضفيرة الكهرباء بالسيارة

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تعمل الضفيرة الكهربائية على توزيع الطاقة الكهربائية من المصدر الرئيسي إلى جميع أجزاء أنحاء السيارة ومنها، المصابيح والتكييف وأنظمة الترفيه، وغيرها من الأنظمة .

ضفيرة الكهرباء بالسيارة

تحتوي السيارة علي 3 ضفائر للكهرباء، الأولى تعمل علي إمداد مقصورة السيارة الداخلية ومكوناتها بالطاقة الأزمة، والثانية تعمل علي توصيل الكهرباء بالجزء الأمامي بالسيارة وهي التي تتسبب في تشغيل المصابيح الأمامية ومصابيح الإشارة الجانبية، والثالثة للتحكم في عمل الإشارات الخلفية وإشارة التوقف والرجوع للخلف والضوء الخلفي وضوء لوحة السيارة.

ضفيرة الكهرباء بالسيارة

- كيف يمكن معرفة تلف الضفائر :

1- عند توقف عدادات التابلوه.

2- اذا توقف كمبيوتر السيارة بشكل مفاجئ.

3-  عدم تشغيل السيارة من خلال المارش.

4-  توقف السيارة بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

ضفيرة الكهرباء بالسيارة

- أسباب ضرر ضفيرة السيارة وكيف تتجنبها

1- تركيب تجهيزات إضافية بالسيارة مثل إضاءات الزينون والفلاشات والشاشات.

2-  تعرض السيارة للمياه يتسبب في كربنة الأسلاك.

3- دخول الفئران إلى حيز المحرك؛ ينتج عنه تلف بالأسلاك بمرور الوقت .

القلب النابض مكونات السيارة الضفائر الكهربائية الضفائر توقف عمل السيارة

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