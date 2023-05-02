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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحق بسرعة.. خصم 70% على أسعار إم جي HS

السيارة ام جى HS
السيارة ام جى HS موديل 2023

أعلن مجلس النواب منذ فترة تعديلات جديدة على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

السيارة ام جى HS موديل 2023

وكان أبرز تلك التعديلات، خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج .

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 بالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات مدرجة هي الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة .

السيارة ام جى HS موديل 2023

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

السيارة ام جى HS موديل 2023

وتأتى السيارة ام جى HS موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

 

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة ام جى HS موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر  54.869 دولار، اما الفئة المتوسطة 38.408 دولار، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 35.665 دولار .

 

وتأتى السيارة إم جى HS موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

السيارة ام جى HS موديل 2023

وزودت سيارات إم جي HSموديل 2023 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ، ABS EBD- CBC – TCS – VDC- HAZ – HHC – BDW – ARP – HDC ، فرامل يد كهربائية – نظام مراقبة النقطة العمياء – خاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب – التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية – نظام مراقبة ضغط الإطارات.

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