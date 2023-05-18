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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط ينهي التعاملات مرتفعاً دولارين وسط تفاؤل إزاء سقف ديون أمريكا والطلب

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين للبرميل، إذ طغى ‏تفاؤل بشأن الطلب على النفط ومفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية على ‏المخاوف المتعلقة بالإمدادات.‏

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.7% إلى 76.96 دولار للبرميل ‏عند التسوية.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار توازي ‏%2.8 إلى 72.83 دولار.‏

وقال جيم ريتربوش، رئيس شركة ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إيلينوي ‏الأمريكية: "تعاملات النفط القوية اليوم تتعلق كلها بالتوقعات بالاتفاق على رفع ‏سقف الدين العام، بنهاية هذا الأسبوع على الأرجح، وهو ما رفع فيما يبدو عبئا ‏سلبيا عن كاهل معظم فئات الأصول بما في ذلك النفط".‏

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين بالكونغرس كيفن مكارثي ‏على عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف استدانة الحكومة ‏الفدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار وتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها ‏الذي قد يؤدي لتداعيات كارثية.‏

وبعد أزمة استمرت شهوراً، وافق الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس ‏مجلس النواب أمس الثلاثاء على التفاوض بشكل مباشر. 

ويتعين التوصل لاتفاق ‏وإقراره عبر غرفتي الكونجرس قبل نفاد أموال الحكومة الفدرالية في موعد ربما ‏يكون أول يونيو.‏

وطغى هذا التفاؤل على أثر زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية خمسة ملايين ‏برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، حسبما أعلنته إدارة معلومات الطاقة ‏الأمريكية اليوم. 

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها ‏‏900 ألف برميل.‏

وعززت زيادة مخزونات الخام المخاوف إزاء النمو بالولايات المتحدة بعدما ‏أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4% في أبريل، وهو ما جاء دون ‏التوقعات بارتفاعها 0.8%.‏

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس الأول، الثلاثاء، أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض ‏منه بمقدار مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام، وأن تشكل الصين نحو ‏%60 من نمو الطلب على النفط في 2023.‏

الأميركي جو بايدن التزامات الحكومة الفدرالية الامدادات الوسيط الأميركي الكونغرس العقود الآجلة لخام برنت

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