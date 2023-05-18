النفط ينهي التعاملات مرتفعاً دولارين وسط تفاؤل إزاء سقف ديون أمريكا والطلب

ارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين للبرميل، إذ طغى ‏تفاؤل بشأن الطلب على النفط ومفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية على ‏المخاوف المتعلقة بالإمدادات.‏

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.7% إلى 76.96 دولار للبرميل ‏عند التسوية.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار توازي ‏%2.8 إلى 72.83 دولار.‏

وقال جيم ريتربوش، رئيس شركة ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إيلينوي ‏الأمريكية: "تعاملات النفط القوية اليوم تتعلق كلها بالتوقعات بالاتفاق على رفع ‏سقف الدين العام، بنهاية هذا الأسبوع على الأرجح، وهو ما رفع فيما يبدو عبئا ‏سلبيا عن كاهل معظم فئات الأصول بما في ذلك النفط".‏

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين بالكونغرس كيفن مكارثي ‏على عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف استدانة الحكومة ‏الفدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار وتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها ‏الذي قد يؤدي لتداعيات كارثية.‏

وبعد أزمة استمرت شهوراً، وافق الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس ‏مجلس النواب أمس الثلاثاء على التفاوض بشكل مباشر.

ويتعين التوصل لاتفاق ‏وإقراره عبر غرفتي الكونجرس قبل نفاد أموال الحكومة الفدرالية في موعد ربما ‏يكون أول يونيو.‏

وطغى هذا التفاؤل على أثر زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية خمسة ملايين ‏برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، حسبما أعلنته إدارة معلومات الطاقة ‏الأمريكية اليوم.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها ‏‏900 ألف برميل.‏

وعززت زيادة مخزونات الخام المخاوف إزاء النمو بالولايات المتحدة بعدما ‏أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4% في أبريل، وهو ما جاء دون ‏التوقعات بارتفاعها 0.8%.‏

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس الأول، الثلاثاء، أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض ‏منه بمقدار مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام، وأن تشكل الصين نحو ‏%60 من نمو الطلب على النفط في 2023.‏