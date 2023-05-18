عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان: هيروشيما تحت إجراءات أمنية مشددة قبل قمة مجموعة السبع

صدى البلد

  فرضت السلطات اليابانية، إجراءات أمنية مشددة في هيروشيما، اليوم الخميس، حيث تستعد المدينة الواقعة غربي اليابان لاستضافة قمة قادة مجموعة السبع، وسط مخاوف تتعلق بالسلامة زادت جراء الهجمات الأخيرة على رؤساء الوزراء السابقين والحاليين.


وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، أنه ساد جو متوتر في المدينة التي تستضيف المحادثات المقرر أن تبدأ الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يقوم ضباط الأمن من جميع أنحاء البلاد بدوريات في الشوارع بينما تم تعليق خدمات الحافلات والعربات أو تقليصها.
ومن بين الأماكن التي سيتم إغلاقها حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، والتي سيزورها القادة في اليوم الأول للقمة.


وقالت الشرطة إنه سيتم حشد ما يصل إلى 24 ألفا من أفراد الأمن خلال القمة، وهو أكثر بكثير من 5 آلاف و600 جندي، تم حشدهم لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في شهر مايو عام 2016.


وتأتي هذه الإجراءات المعززة في أعقاب حادثة شهر أبريل، والتي ألقيت فيها عبوة ناسفة على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أثناء زيارته واكاياما بغربي اليابان، وإطلاق النار المميت على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال خطاب ألقاه في الانتخابات في يوليو من العام الماضي.


ووسط الأجواء المتوترة، تم استدعاء السلطات بالفعل للتعامل مع العديد من الإنذارات الكاذبة في المدينة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

لقطات من استقبال الرئيس السيسي في السعودية.. فيديو

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد مدرسة خالد أبو سنة بالصف

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

مناقشة الوصاية بالحوار الوطنى|10 ضوابط لـ قسمة أموال القُصّر والتزامات الوصيّ

أوكرانيا تلمح بعدم استبعاد حضور زيلينسكي لقمة هيروشيما

اعتراف رسمي.. بيان عاجل من المخابرات الأوكرانية بشأن تفجير شبه جزيرة القرم

Axiom Space's Ax-2.. قصة أول رجل وامرأة سعودية يصعدان للفضاء قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ