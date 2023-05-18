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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ بني سويف يبحث تحسين منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب الصناعية

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً لمناقشة آليات تحسين منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس المدينة، الدكتور باسم على _فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتورة أسماء سامي مدير البيئة ، وأحمد سعد مدير المنطقة ، ومسؤولى شركة المياه وجهاز المدينة  والمكتب الفني بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض  الحلول والمقترحات لتحسين منظومة الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية، حيث تم التأكيد على التنسيق مع معهد بحوث الري بتكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة لتحويل نظام المعالجة من ثنائية إلى ثلاثية ، مع قيام شركة المياه بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير الاعتماد اللازم لترميم وصيانة بعض أحواض الترسيب ، مع المتابعة المستمرة لمستجدات الوضع مع الجهات  المعنية من أجهزة هيئات وزارة الإسكان

وكان السكرتير العام المساعد، قد التقى  في وقت سابق ،المختصين من شركة المياه وفرع الهيئة وجهاز المدينة والوحدة المحلية ، لمناقشة الوضع القائم بمنظومة الصرف، للاتفاق على مجموعة من المقترحات والبدائل الممكنة لتحسين أداء المنظومة وتوفير الإجراءات اللازمة للقضاء على مشكلة تسريب بعض مياه الصرف الناتجة من المنطقة الصناعية

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