ديو سلام عليكم يجمع Azzamchik وبشرى

يتعاون المطرب Azzamchik الذي قدم أغنية سلام عليكم في ديو غنائي مع النجمة بشرى حيث يقدموا سويا نفس الاغنية بلحن و توزيع جديد بالتعاون مع الموسيقار اسلام صبري.

وفي سياق آخر أجري فريق عمل فيلم "اولاد حريم كريم" البروفات النهائية للعمل منذ أيام قليلة مع المخرج علي إدريس بحضور معظم النجوم.

فيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) و المنتجة بشرى وبصفتها الممثلة عن الشركة وتتعاون الشركة مع شركة روتانا في التوزيع الخارجي.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

يذكر أن طرحت الفنانة بشري أغنية "رنة الخلخال" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات تزامنا مع عيد الفطر.

وأغنية "رنة الخلخال" من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبري.

وتعد الاغنية هي الرابعة في الألبوم بعد طرح "الليل و ٣٦٩ و انا مشكلة" خلال الفترة الماضية وتحقيقهم نسبة نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة.