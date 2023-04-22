بشري تطرح "رنة الخلخال" رابع اغاني ألبومها الجديد "في حتة تالتة"

طرحت الفنانة بشري أغنية "رنة الخلخال" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات تزامنا مع عيد الفطر.

وأغنية "رنة الخلخال" من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبري.

وتعد الاغنية هي الرابعة في الألبوم بعد طرح "الليل و ٣٦٩ و انا مشكلة" خلال الفترة الماضية وتحقيقهم نسبة نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة.

وكان قد كرم ملتقى “قوتها” الثقافي، الفنانة بشرى ، في يوم المرأة ، بعد أن وقع الاختيار عليها لكونها مؤثرة وناجحة في الكثير من المجالات.

وعبرت بشرى، عن سعادتها بالتكريم ، مؤكدة أن تكريم المرأة المؤثرة والناجحة يكون أقرب إلى القلب.

وطرحت بشري أغنية "أنا مشكلة" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" وحققت من خلالها نجاحا ونسبة مشاهدات قياسية حيث تخطت المليون الأول في أقل من ٢٤ ساعة فقط.

وأغنية "أنا مشكلة" من كلمات بشري وألحان وتوزيع اسلام صبري، وتعد هي ثالث اغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.