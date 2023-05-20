أردوغان: نسعى لتسليم المساكن الدائمة للمتضررين من الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعي حكومته لتسليم المساكن الدائمة للمواطنين المتضررين من الزلزال، بحلول أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، أثناء زيارته مدينة للمساكن المسبقة التجهيز في ولاية أدي يامان، بحسب وكالة "الأناضول".

وتعهد الرئيس التركي بالعمل المتواصل حتى يحصل كافة المواطنين المتضررين جراء الزلزال على مساكن جديدة.

وقال أردوغان إن الحكومة تهدف إلى البدء في تسليم المساكن الدائمة بحلول شهري أكتوبر، ونوفمبر.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت في تسليم المنازل الريفية التي أقامتها للمتضررين، بداية من شهر رمضان الماضي.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.