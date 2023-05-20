مستشار أمريكي سابق : واشنطن خيّرت زيلينسكي بين الهجوم المضاد أو الاستسلام

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن واشنطن خيرت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل عدة أسابيع بين شن الهجوم المضاد بأسرع وقت ممكن، أو التفاوض مع روسيا.

وقال العسكري الأمريكي السابق في قناته على يوتيوب، بحسب شبكة "روسيا اليوم": "قبل بضعة أسابيع، قيل لزيلينسكي حرفياً: إمضى نحو الهجوم المضاد أو إقبل بالتفاوض حول شروط الاستسلام"، موضحا أن هذه ليست تخمينات وإنما هي "معلومات مسربة من البيت الأبيض".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع، أن المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، السفير الصيني السابق لدى موسكو، لي هوي، سيزور روسيا الأسبوع المقبل.

وأعلن المصدر المطلع أن الزيارة قد تتم الأسبوع المقبل، ضمن جولة واسعة لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية.

وانطلق لي هوي، في الـ 15 من مايو الجاري في جولة أوروبية، سعيا منه لإيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، إن جولة هوي دليل آخر على التزام الصين بتعزيز السلام والمفاوضات بين طرفي الصراع.

ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، تشمل جولة هوي زيارة كل من أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.