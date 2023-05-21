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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة طفل بحريق شقة سكنية في الجيزة

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

لقى طفل مصرعه في الجيزة، إثر حادث حريق شقة سكنية بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.

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وفاة طفل في حريق شقة سكنية بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة أفاد باندلاع النيران في شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجّه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اشتعال النيران في شقة سكنية بالطابق الثاني في أحد العقارات السكنية بمنطقة الهرم.

وتمكنت سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق الشقة، وتبين من المعاينة مصرع طفل 4 سنوات جراء اختناقه من الحريق وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

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