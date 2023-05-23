7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن وجود عرض أوروبي مقدم للاعب النادي الأهلي أليو ديانج.

وكتب فرج عامر، عبر فيسبوك: “شركة تسويق أوروبية، اتفقت مع الأهلي على بيع أليو ديانج إلى أحد الأندية الشهيرة في أوروبا نظير 7 ملايين يورو”.

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مخطط النادي الأهلي لتعويض لاعب الوسط المالي أليو ديانج الذي اقترب من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :"منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب وسط فريق فيوتشر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

وأضاف: ربط مارسيل كولر بين التعاقد مع محمد رضا بوبو نجم فيوتشر ورحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر إلى أوروبا وخوض تجربة الاحتراف الخارجي بعد تلقيه أكثر من عرض من تركيا وبلجيكا والإمارات".