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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل انعقادها بساعات.. ننشر نص كلمة رئيس غرفة المنشآت الفندقية في الجمعية العمومية

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية

تعقد غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية، ظهر اليوم الثلاثاء 23 مايو، فى أحد فنادق القاهرة برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ، وحضور لفيف من قيادات القطاع الفندقي فى مصر ، وفى إطار ذلك ينشر صدى البلد كلمه رئيس الغرفة.

خصوصية منفردة

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ، أن الجمعية العمومية للغرفة اليوم الثلاثاء، وإن كانت جمعية عادية إلا أن لها خصوصية منفردة فهي تجمعنا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجتماع لنا نتيجة لما مر به العالم ومصرنا الغالية من وباء تسبب فى عزلة ربما لم يشهدها العالم من قبل ، فضلا عن إنها الجمعية الأولى منذ إنشاء غرفتكم التى يعرض بها ثلاث ميزانيات وكذلك تقرير لمجلس الإدارة السابق ولجنة تسيير الأعمال الحالية عن مدة تمتد لأكثر من 3 سنوات.

الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية

 

أوضح عاقل خلال كلمة له بالجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية ، أن تيسيرا على الاعضاء واعمالا لمبدأ سنوية الميزانية ، فسوف يتم عرض كل ميزانية من الميزانيات الثلاثة منفصلة ، أما تقرير مجلس الإدارة ولجنة تسيير الأعمال ، فأنه معروض على اعضاء الجمعية فى جزئين ، الجزء الأول تقرير أعدة المجلس السابق عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 وتم نشره في حينه ، وحالت الظروف سابقة الإشارة دون عرضه على جمعية عمومية والجزء الثاني يشمل مدة أربعة أشهر من مجلس الإدارة السابق إعتبارا من يناير 2021 حتي 15 إبريل 2021 زكذا مدة عمل لجنة تسيير الأعمال منذ توليها المسئولية حتى تاريخة.

تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية

أكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ، استمرار الغرفة فى خدمة فنادقها الأعضاء ، وفى النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم للزملاء أعضاء الجمعية العمومية و لجنة تسيير الأعمال بخالص الشكر و التقدير على معاونتكم لنا وأتمني النجاح والتوفيق للجميع .

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