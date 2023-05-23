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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الطفل يرث الذكاء من الأم أكثر من الأب.. ما حقيقة الأمر؟

أم
أم

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، بوست منتشر بشكل كبير جدًا، بيقول: "البيبى بيورث الذكاء من الأم اكتر من الأب".. فما حقيقة الأمر؟

وأضاف البوست المتداول: "ده بجد جينات الذكاء موجودة على ال X كروموزوم والست عندها 2 اكس.. إنما الراجل عنده X واحد بس  فالطفل مستوى ذكائه أغلبه من الأم".

هل يورث الطفل الذكاء من الأم؟

بالبحث عن حقيقة هذه المعلومة، تبين أنها غير صحيحة وغير علمية، حيث أن هذا الادعاء منتشر على الإنترنت على مستوى العالم منذ عدة سنوات بلغات مختلفة، وسبق ودققته العديد من المواقع المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكروموسوم جزيء طويل من الحمض النووي (DNA) والبروتينات المرتبطة به، ويحتوي على المعلومات الوراثية للكائن الحي في صورة جينات، وهذه الجينات تتحكم في الصفات الوراثية مثل لون البشرة والعينين.. إلخ.

تختلف أعداد الكروموسومات في الكائنات الحية، ففي الإنسان، تحتوي كل خلية على 46 كروموسومًا، وهذه الكروموسومات الـ 46 مرتبة في 23 زوجًا متماثلًا.

يرث الإنسان الكروموسومات من والديه، فيأخذ النصف من والدته (23 كروموسومًا) ويرث النصف الآخر من والده (23 كروموسومًا) وهو ما نطلق عليه الكروموسومات الجنسية (X و Y) ويحددان معًا جنس الفرد.

بشكل عام تمتلك الإناث اثنين من الكروموسومات X في خلاياها، بينما لدى الذكور كروموسوم X واحد والآخر Y.

كيف تحدد الكروموسومات جنس المولود؟

إذا كان نوع الجنين أنثى، سترث كروموسوم X من والدتها والـ X الآخر من والدها، وفي هذه الحالة كروموسومات X  غير متطابقين لأن مصدرهما مختلف لأنها ترث واحد من الأم والآخر من الأب.

وفي حال كان المولود ذكرًا سيرث X من والدته ويرث Y من والده.

وتعد كروموسومات X في الأنثى موروثة من الأم والأب معًا، وبالتالي غير متطابقين ويحملان صفاتهما الوراثية وبطبيعة الحال ستنتقل هذه الصفات للأبناء، ما يعني أن الجدود الذكور والآباء مشتركون في توريث هذه الصفات.

من يورث الذكاء للطفل؟

ما توصل إليه العلماء حتى الآن أن الذكاء سمة معقدة جدًا، حيث تتحكم فيه الجينات الوراثية وتفاعل الإنسان مع البيئة المحيطة به منذ ولادته وليس مجرد "موروث" على الكروموسوم X.

كما أنه ليس لدينا فهمًا تفصيليًا للجينات المحددة التي ترتبط ارتباطًا موثوقًا بالذكاء، وليس لدينا فكرة واضحة عن كيفية عمل مجموعة متنوعة من الجينات المختلفة معًا لبناء ما نتصوره على أنه ذكاء.

وبحسب البروفيسور ديفيد سكوز، رئيس وحدة العلوم السلوكية والدماغية في معهد صحة الطفل في لندن، والمهتم بالجينات والوظائف العقلية المرتبطة بكروموسوم X، فإن الجينات المرتبطة بـ X مرتبطة بنمو الدماغ لكن هذا لا يعني الذكاء.

فيما يقول البروفيسور فريدريك كارب، أستاذ الطب الأيضي يجامعة أوكسفورد، إن ذكاء الطفل يتحدد أكثر عبر العوامل البيئية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

الذكاء مواقع التواصل الاجتماعي علم الوراثة الكروموسومات توريث الذكاء

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