ضياء رشوان: الانتخابات بالقائمة النسبية الأكثر عدلا لتمثيل الفئات كلها

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية الأكثر عدلا لتمثيل كل فئات الشعب، لافتا أن النظام بالقائمة المطلقة التي أجريت بالانتخابات السابقة هي نفسها لم تكتمل إلا بالنسبي، حيث تضمن التحالف نسبة من الأحزاب، متابعا: «الناس صوتت على قائمة واحدة مطلقة لكن مقسمة داخلها».

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه عوضا عن تطبيق هذه «اللفة»، والذهاب للقائمة المطلقة للتقسيم داخلها، الأولى تجميع الأحزاب القريبة من بعضها.

وتابع: «أحد عيوب القائمة المطلقة أنها كانت تضم كل من كان في اليسار واليمين والوسط وهذا ليس عملاً سياسياً، العمل السياسي هو اختيار قائمة على برنامج».