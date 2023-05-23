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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: الرئيس السيسي طرح على "الحوار الوطني" مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني تلقى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ليطرح على الحوار الوطني وتتم مناقشته.

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وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، المجلس يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، ويهدف المجلس لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، وللمجلس نحو 12 اختصاصا.

وأوضح أن هذا المجلس ليس للتعليم العام فقط، بل يضم منتمين لمؤسسة الأزهر الشريف، لأن الأزهر يضم نحو 3 مليون تلميذا في التعليم ما قبل الجامعي، فالمجلس يستهدف التعليم ما قبل الجامعي بجميع أنواعه، ودور الحوار الوطني مناقشة مشروع القانون، ورفع توصياته عليه، ثم يعاد مرة أخرى إلى الرئاسة ويأخذ مساره الطبيعي في مجلس النواب.

ولا يمكن اعتبار الحوار الوطني بديلا عن مؤسسات الدولة مثل البرلمان أو الحكومة، لكن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، فهو من حقه يوجه بتنفيذ أي توصيات بشكل مباشر، كما يحق له وللحكومة عرض أي مشروعات قانون على مجلس النواب لمناقشتها وتكون لها الأولوية.


وأوضح رشوان أن جميع الآراء تطرح بكل حرية في جلسات الحوار الوطني، والآراء تقرن بورقة عمل مكتوبة، حتى يتم بلورة المقترحات عبر المقررين والمقررين المساعدين، مثلا لدينا اقتراح في النظام الانتخابي بقائمة نسبية، وقائمة مطلقة، وانتخابات فردية، 3 مقترحات مازالت تحت المناقشة، ثم تقام جلسة أصغر تضم أصحاب المقترحات الثلاثة وتعالج الأفكار قانونيا ودستوريا، قبل رفعها للرئاسة.

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