عوائد مضمونة.. هدية السيسي للمواطنين خلال افتتاح مصنع الكوارتز ورسائل عاجلة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة في محافظة السويس، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

الرئيس السيسي

المصنع وتعظيم القيمة المضافة

ويعد مصانع إنتاج الكوارتز المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والإفريقية، ويعتبر نموذجاً لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءا من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة إلى إدخال جزء من الناتج فى صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى.

ويهدف المشروع إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي، تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة، كما يحقق احتياجات السوق المحلي من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها بدلا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية بمراحلها المختلفة، ومنها خام الكوارتز للخامات التعدينية لتعظيم العائد منها وتحقيق القيمة المضافة لها، لدعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب.

ويستخدم الكوارتز بشكل كبير في مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات بما يملك خصائص فيزيائية وكيميائية وكهربائية معينة، بما يوفر آلاف فرص العمل في الصناعات التي يدخل فيها.

مصنع الكوارتز

الكوارتز بديلا للجرانيت والرخام

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن هذا المصنع الخاص لإنتاج الكوارتز بالعين السخنة يمثل خطوه مهمة في اتجاه اعطاء القيمة المضافة لثرواتنا التعدينية بدلا من تصديرها خام.

وأوضح بخيت ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الواح الكوارتز من المنتجات المطلوبة على المستوي المحلي وكذلك تصدير الفائض منه للسوق الخارجي مما سيكون موردا هاما للعملة الصعبة.

وتابع: الواح الكوارتز لها استخداماتها المميزة الواسعة خاصة بالوحدات الطبية والمستشفيات والفنادق والوحدات السكنية المختلفة لصلابته التي تفوق الجرانيت ولكونه ليس مساميا مما يجعل جميع المساحات المستخدمة خاليه من البكتريا مما له الاثر الايجابي على البيئة والصحة العامة، لذا يتم استخدامه الان على نطاق واسع بديلا للجرانيت والرخام.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، أن خام الكوارتز من الخامات المنتشرة بكثافة على طول جبال البحر الاحمر وقد تم اختيار موقع مروه السويقات بالقرب من مدينه مرسي علم ليكون المحجر الاساسي الذي يمد هذه المصانع باحتياجاته من هذا الخام ويتميز هذا كوارتز هذا الموقع بدرجه نقاء عالية وبصفاته الطبيعية المميزة.

وأضاف أن هذا المشروع يستوعب عماله وطنية مدربة وللحصول على درجة جودة عالية للمنتجات من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال، معقبا: نأمل ان يكون هذا المشروع نقطة انطلاق نحو رفع القيمة المضافة لكل ثرواتنا.

الدكتور حسن بخيت

افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز

وأثناء الافتتاح، أكد اللواء أركان حرب عبد السلام أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة صرح صناعي جديد يأتي امتدادًا لخطة التنمية الشاملة للدولة تعظيما للقيمة المضافة للثروات التعدينية.

وأضاف شفيق أن ما تحقق على أرض مصر خلال السنوات القليلة الماضية من نهضة تنموية شاملة كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة قوية نحو بلوغ الأهداف، مؤكدًا أن الشركة المصرية للتعدين تقوم بالعديد من المهام الداعمة للاقتصاد الوطني للحفاظ على الثروات التعدينية وتعظيم الاستفادة منها بالتعاون مع الجهات المعنية والعلمية والبحثية المختلفة.

ثم بعد ذلك افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمدينة مرسى علم.

ومن جانب الافتتاح، قال المهندس حسام محمد أنور مدير مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمرسى العلم إن المصنع طاقته الإنتاجية 140 ألف طن سنوي مضيفا أن المصنع يتكون من وحدة تغذية رئيسية ملحق بها وحدة تكسير رئيسية، ووحدتي تكسير فرعية للوصول بالمنتج لحجم 5 سنتيمترات، ثم ينتقل الخام إلى الهزاز لفصل الخام من خلال السيور الناقلة.

اللواء أركان حرب عبد السلام أحمد شفيق

المصنع والاستفادة من الخامات التعدينية

وعقب ذلك شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، عن مراحل إنتاج الكوارتز المصري، الذي تصل نسبة نقائه إلى 99.9%.

وبحسب الفيلم التسجيلي، فإن الكوارتز يدخل في صناعة أشباه الموصلات وألواح الطاقة الشمسية والمستشفيات والسكك الحديدية، كما أن مصر تعد من أكبر الدول التي تملك احتياطات من الكوارتز، مشيرا إلى أن مصر كانت سابقا تصدر الكوارتز الخام بأسعار زهيدة حتى عام 2020 عندما وجه الرئيس السيسي بضرورة الاستفادة القصوى من هذا الخام، وعلى إثر ذلك تم إنشاء أكبر مجمع صناعي متخصص في إنتاج الكوارتز.. واستعرض الفيلم مراحل إنتاج الكوارتز بداية من استخراجه وتكسيره وتخزينه حتى المراحل النهائية للتصنيع.

وفي لفتة إنسانية استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رغبة الطفل أدهم هشام أبو بكر "من ذوي الهمم قادرون باختلاف، في حضور افتتاح أحد المشروعات القومية التي تنفذ في كافة ربوع مصر حيث طلب "أدهم" مصافحة الرئيس السيسي الذي لبى على الفور أمنيته.

من جهته، أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ياسر رمضان، أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز هو خير مثال لتحقيق الاستفادة القصوى من الخامات التعدينية ورفع قيمتها الاقتصادية.



وأضاف رمضان أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز هو خير مثال لتطبيق الرؤية السياسية الحكيمة التي تهدف للاستفادة القصوى من الخامات التعدينية ورفع قيمتها الاقتصادية.

ومن جانبه، أشاد المهندس حازم حسن المدير التنفيذي لشركة "إيزري" بشمال شرق إفريقيا والمتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، بالإنجازات والجهود التي تبذلها الشركة المصرية للتعدين؛ للارتقاء بإمكانياتها وقدراتها نحو تنفيذ العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية.



وقال حسن إن "الشركة المصرية للتعدين قامت باستخدام أحدث التقنيات ونظم المعلومات لإنشاء الخطة الاستثمارية والارتقاء بقدراتها وإمكانيات الخبراء والعاملين بها نحو الأفضل".

الرئيس السيسي

ما يتم افتتاحه متاح أمام المستثمرين

وفي كلمته خلال الافتتاح دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير وقال: إن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة.

وقال الرئيس السيسي إنه إذا كان التكلفة اللازمة للثلاث مراحل المقبلة لهذا المجمع تصل إلى 700 مليون دولار وهو مبلغ ليس بقليل، ولكن علينا دراسة ما سيوفره الإنتاج من مبالغ كانت ستدفع في الاستيراد بالإضافة إلى ما تحققه من عوائد تصدير لأننا إذا اكتفينا نقول دائما "من أين لنا العملة الصعبة اللازمة للاستثمار فإننا لا نتقدم إلى الأمام وبالتالي فعلينا المضي قدما في الاستثمار وضخ الأموال التي ستحقق عوائد كبيرة متمثلة في الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من القوى العاملة".

عائد جيد للمواطنين والمستثمرين

وأكد الرئيس السيسي أن ما يتم افتتاحه من مشروعات متاح أمام المستثمرين المصريين والأجانب وأيضا للاستثمار في البورصة لمساعدة المواطنين على الاستثمار في فرص لها عائد جيد.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة "بريتون" الإيطالية لوكا تانشيلي، إن مصانع إنتاج "الكوارتز" في مصر هي الأولى من نوعها في العالم، مؤكدا أنها تنتج ألواح "الكوارتز" المركبة بشكل متكامل بدءًا من المنجم ووصولًا إلى الألواح النهائية.

وأضاف تانشيلي أن الحضارة المصرية كانت أول حضارة قادرة على إنتاج العجائب بهذا الحجر، مؤكدا أن المصانع تعد استمرارا للتاريخ غير العادي المستمر من آلاف السنين.

لوكا تانشيلي

المشروع يخلق مجال ملائم للإنتاج

من جهته، أكد السفير الإيطالي في مصر ميكيلي كاروني، أن بلاده أول شريك تجاري أوروبي لمصر وأهم بوابة للسلع والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأوروبية.

وأعرب كاروني عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مصنع معالجة "الكوارتز" في العين السخنة، وقال إن المشروع يأتي بالشراكة مع شركة "بريتون" الإيطالية وهو مثال عملي على الإمكانات الكبيرة للتعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا.

وأضاف السفير الإيطالي أن مصنع إنتاج "الكوارتز" سيتمكن من إنتاج منتجات راقية بأحدث الأجهزة الإيطالية تصل إلى أهم الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى أمرين؛ الأول توفير القيمة المضافة للصادرات المصرية من الموارد الخام، والثاني خلق مجال ملائم للإنتاج بأعلى جودة.

ثم بعد ذلك، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية لمجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، واستمع إلى شرح مفصل حول المجمع ومراحل الإنتاج، حيث يضم المجمع أربعة مصانع تم إنشاؤها على مساحة تبلغ حوالي 66 فدانا.

ثم توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، والعاملين بمجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة في محافظة السويس، وضمت الصورة أيضا سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كاروني، الذي تحدث معه الرئيس السيسي، قبل أن يغادر مقر مجمع مصانع إنتاج الكوارتز.