كنزا جديدا لمصر.. السيسي يفتح الباب للقاهرة بدخول 14 صناعة عملاقة

تشهد الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات والقطاعات، حيث يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

فخامة الرئيس السيسي

افتتاح مصنع خام الكوارتز

فتتميز الدولة المصرية بثرواتها التعدينية وتعمل دائما على محاولة تطويرها وتعظيم الاستفادة منها بشتى الطرق، خاصة بعد سنوات من الهدر التي عكف فيها البعض على تصدير المواد الخام إلى الخارج وغض البصر عن محاولة تصنيعها بالداخل وتعظيم الاستفادة منها، وهو ما كان الدافع الأساسي لإنشاء الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

ويعتبر مجمع مصانع الكوارتز، واحدا من المشروعات الهامة في مجال التعدين ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة، والتي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية بكافة أراضي الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات التعدينية والمحجرية لصالح للمشروعات القومية للدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية ومنها خام الكوارتز، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز، الذى يعد المشروع الأول من نوعه بمصر والدول العربية والأفريقية ويعتبر نموذجًا لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدء من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة وإدخال جزء من الناتج فى صناعة ألواح الكوارتز، وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى واصبح الحلم حقيقه ويتم افتتاحه اليوم الخميس.

ويهدف المشروع إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة بمصر بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي، وكذلك المساهمة في خطة التنمية الشاملة للدولة، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلى من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق بدلًا من استيرادها من الخارج بما يوفر العملة الصعبة.

ويعتبر المشروع داعما للاقتصاد الوطني الذي يقوم علي تنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب وقد ساهم المشروع في توفير600 فرص عمل مباشرة 2000 فرصة عمل غير مباشرة والحفاظ علي الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى طرح الفائض من إنتاج خام الكوارتز المطحون وكذا ألواح الكوارتز للبيع بالأسواق الخارجية.

جانب من الافتتاح

المعدن الأكثر شهرة على قمم الجبال

وفي السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد" أهم المعلومات عن الكوارتز وأنواعة وأهم ما يميزه:

الكوارتز: هو ثاني أكثر المعادن وفرة الموجودة على سطح الأرض، ويتكون من جزء واحد من السيليكون وجزئين من الأكسجين، ويأتي على شكل بلورات سداسية، ويأتي الكوارتز بألوان وأشكال عديدة، ولكن يتميز بأنه عديم اللون، أو اللون الأبيض، ويتميز ببريقه الزجاجي، وبقساوته التي تصل إلى 7 على مقياس موهس للمعادن، مما يعني أنه يخدش الزجاج وجميع أنواع الحديد، كما يتميز بمكسره المحاري الشكل.

الكوارتز هو أكثر المعادن وفرة على سطح الأرض، وهو موجود بكثرة في جميع أنحاء العالم، ويتشكل في جميع درجات الحرارة ويوجد في الصخور النارية، والمتحولة، والرسوبية، ويتميز الكوارتز بمقاومته الشديدة للعوامل الجوية الميكانيكية والكيميائية، ما يجعله المعدن الأكثر شهرة على قمم الجبال والمكون الأساسي للشواطئ، والأنهار، ورمال الصحراء.

معدن الكوارتز

أنواع الكوارتز وخصائصه

ويمتلك معدن الكوارتز مجموعة واسعة من الأنواع والألوان، فمنها الكوارتز الكريستالي، ويكون هذا النوع عادة عديم اللون، ووفقًا لمعهد معلومات المعادن؛ فإن الأصناف الملونة من الكوارتز تحتوي على الشوائب الأمر الذي يُفسر ألوانها، ومن الأمثلة على الأصناف الملونة من الكوارتز:

الكوارتز الحليبي ويمتلك اللون الأبيض.

الكوارتز الدخاني وله لون أسود.

الكوارتز الأرجواني، وعادة ما يُسمّى بالجمشت.

الكوارتز الزهري ويسمى أيضا بالكوارتز الوردي.

السترين ويأتي باللون الأصفر أو البرتقالي.

هناك أنواع مختلفة من الكوارتز ذات استخدامات مختلفة، وفيما يأتي الخصائص الرئيسة للكوارتز، مما يجعله أحد أكثر المعادن المفيدة التي تتكون بشكل طبيعي:

ــ تمتلك بعض بلورات الكوارتز خاصية الكهرباء الانضغاطية أو كهرضغطية وهي القدرة على توليد جهد كهربائي عند تعرض بلورات المعدن لضغط ميكانيكي.

ــ يعد الكوارتز واحدًا من أقسى المعادن التي تتكوّن بشكل طبيعي، وبالتالي لا يمكن تآكلها بسهولة.

ــ يتميز الكوارتز بدرجة انصهاره العالية جدًا، ويُمكنه تحمل درجات حرارة عالية جدًا.

ــ يعد الكوارتز مستقر كيميائيا ولا يتفاعل مع المواد الكيميائية والمواد الأخرى.

ــ يتميز الكوارتز بلوراته الجذابة بصريا، ويمكن العثور عليها بألوان مختلفة على الرغم من أنها شفافة بشكل طبيعي، إلا أنها توجد بألوان مختلفة حسب نوع الشوائب الموجودة فيها.

أنواع الكوارتز وخصائصة

الكوارتيز واستخدامة في الصناعات

يمتلك الكوارتز خصائص فيزيائية وكيميائية وكهربائية معينة تجعله قابلا للاستخدام بشكل كبير في مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات على النحو الآتي:

1ــ صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة: تم استخدام الكوارتز في إنتاج المجوهرات وكأحجار كريمة لعدة قرون مضت، إذ إن طبيعته الصلبة وقابليته للتلميع، وشكله البلوري، ومتانته تجعل منه مادة ممتازة لهذا الغرض، ومن الأمثلة على الكوارتز المُستخدَم بشكل شائع كمجوهرات وأحجار كريمة: السيترين، والجمشت، والكوارتز الوردي، والعقيق، والأوبال، واليشب.

2ــ صناعة الزجاج: تعد صناعة الزجاج أحد الاستخدامات الأساسية للكوارتز، وتستخدم بعض بلورات الكوارتز في صناعة الليزر، والمجاهر، والتلسكوبات، وأجهزة الاستشعار الإلكترونية، والأدوات العلمية.

3ـ صناعة الساعات: تحتوي بلورات الكوارتز على مذبذبات لها القدرة على الاهتزاز بترددات دقيقة تساعد على تنظيم حركة الساعة، مما يجعلها ساعات دقيقة بلا تأخير.

4ــ صناعة صب المعادن: يتم مزج رمل الكوارتز بعوامل متماسكة، مثل: الطين، وسيليكات الصوديوم الراتنجية، والزيت، ويُستخدَم لغرض صب وتشكيل المعادن بفضل امتلاك رمل الكوارتز خصائص معنية، مثل: نقطة الانصهار العالية، ومقاومته العالية للحرارة، ويتم استخدام الكوارتز دقيق التبلور في تنعيم حواف المعادن بعد قطعها، أو صبها.

5ــ صناعة المواد الحرارية: يستخدم رمل الكوارتز في تصنيع الطوب الحراري بسبب قوته الشديدة ومقاومته للحرارة، كما أنه يستخدم كتدفق لصهر الحواف الخام على المعادن بعد صبها، أو قطعها.

6ــ الصناعات البترولية: يتم دفع رمال السيليكا، جنبا إلى جنب مع الماء والمواد الكيميائية الأخرى تحت ضغط مرتفع إلى أسفل في تكوين صخري معين من خلال بئر، فيقوم الضغط المرتفع بتكسير الصخور، ويحقن رمل السيليكا داخل الشقوق والكسور، وتثبت في مكانها، مما ينشئ ممرا لتدفق الغاز الطبيعي من تكوين الأساس الصخري إلى البئر، وتعرف هذه العملية باسم التكسير الهيدروليكي أو التصديع المائي.

7ــ صناعة أسطح المطابخ: تستخدم أحجار الكوارتز التي يتم تصنيعها صناعيا من الكوارتز الخام بشكل شائع كطاولات وألواح في المباني السكنية والتجارية، أما خاصية الكوارتز غير المسامية فلا تسمح له بالاحتفاظ بالبقع، لذا، تتميز أسطح الكوارتز بسهولة التنظيف، وعدم الاحتفاظ بالبقع، وجذابة، وفاخرة.

8ـ صناعة السيراميك: يُستخدم رمل الكوارتز في صناعة السيراميك لصنع بلاط السيراميك، إذ تساعد السيليكا الموجودة في الرمال على توفير اللون الأبيض لأواني السيراميك، وتساعد على إعطاء قوام وشكل السيراميك.

حجر الكوارتز

9ــ صناعة البلورات الصناعية: تزرع البلورات الصناعية في المختبرات، وتتميز بأنها مقاومة للأحماض، والصدأ، ودرجات الحرارة المرتفعة والتآكل، والضغط، والانحناء، وتستخدم البلورات الصناعية في صناعة الإلكترونيات، وأشباه الموصلات، وصناعة أدوات الطاقة الشمسية، وغيرها.

10ــ صناعة حجر طرابلس: ويتميز حجر طرابلس بأنه مكون من بلورات من السيليكا، تستخدم في تلميع المجوهرات، وإزالة البقع عن الخشب، كما يستخدم كمادة مالئة، في البلاستيك، والطلاء، والمطاط، وأيضا يستخدم في صناعة معجون الأسنان، والصابون.

11ــ صناعة الإلكترونيات: تماما كما هو الحال في إنتاج ساعات اليد والساعات، تُستخدم بلورات الكوارتز أيضا في الإلكترونيات؛ لأنها تولد تيارًا على سطحها عند ثنيها أو ضغطها، وقد تمّ استخدام بلورات الكوارتز لإعطاء تردد دقيق لجميع أجهزة الإرسال اللاسلكية، وأجهزة استقبال المذياع، وأجهزة إرسال نظام التموضع العالمي (GPS) وأجهزة الحاسوب، تأتي هذه الدقة؛ لأن بلورة الكوارتز لا تتأثر في معظم المذيبات، وتظل متبلورة على درجات حرارة عالية.

12ــ صناعات السكك الحديدية والتعدين: يستخدم رمل الكوارتز في صناعات السكك الحديدية والتعدين بسبب متانته وحبوبه كبيرة الحجم التي تقلّل من التصدع، كما تُستخدَم في ملاعب الجولف، وملاعب كرة الطائرة، وملاعب البيسبول، وصناديق رمل الأطفال والشواطئ.

13ــ حشو لصناعة المواد اللاصقة: يُستخدَم رمل الكوارتز والكوارتز المطحون (البودرة) كحشو في صناعة المواد اللاصقة، والمعجون، والطلاء، والمطاط، بسبب متانته، وقوته، وعدم تفاعله مع المواد الأخرى، ومقاومته للتآكل.

14ــ صناعة بوتقات المختربات: بوتقات المختبرات هي الحاويات التي تستخدم لحمل المواد الكيميائية عند إجراء الاختبارات الكيميائية أو الحرارية، إذ يتمتع الكوارتز بنقطة انصهار عالية جدا وهو خامل كيميائيا، ومن المزايا التي توفرها بوتقات الكوارتز: التمدد المنخفض، ومقاومة الصدمات الحرارية، واستقرار الأبعاد الممتاز.

والجدير بالذكر، أن هناك دعما من القيادة السياسية لأهمية الثروة المعدنية التي تساهم بـ 750 مليون جنيه في الاقتصاد القومي، ولكن تسعى الدولة جاهدة أن يصل الرقم إلى 5 مليارات دولار؛ نتيجة المناقصات التي طرحت، ونتيجة الخطة القومية التي أعدتها الدولة في هذا الإطار لذلك افتتحت الدولة مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة نظرا لأهميته.