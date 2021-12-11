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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3 مهربين بحوزتهم طن أحجار كوارتز ممزوجة بالذهب في مرسى علم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت مباحث مرسي علم في البحر الأحمر، في ضبط 3 أشخاص بينهم سوادني الجنسية، بحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب وكمية من البانجو وبندقية آلية ومبلغ مالى، وذلك خلال حملة أمنية بالمناطق الجبلية في مرسى علم. 

 

ورد إخطار للواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، بترأس المقدم محمود زمرم رئيس مباحث مرسي علم، حملة أمنية شارك فيها الرائد يحيى الشعار معاون مباحث القسم بأحد مناطق التنقيب عن الذهب بمرسي علم.

 

وتبين أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب يبلغ وزنها طن تقريبا، وكمية من البانجو تقدر بربع كيلو وبندقية آلية و24 ألف جنيه.

 

وتبين أن المتهمين أحدهم يحمل الجنسية السودانية والأخرين مصريين واعترفوا بحيازتهم المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وفى سياق اخر فى حدث نادر رصد عدد من محبى رياضة الغوص بمياة البحر الاحمر وبالتحديد جنوب البحر الاحمر سمكة شيطان البحر "مانتا راي" وهى احدى الاسماك النادره بمياة البحر الاحمر وتحظى باهتمام السياح من ممارسى رياضة الغوص  وتم رصدها في إحدى مناطق شعاب جنوب البحر الأحمر من قبل عدد من أعضاء الجمعية الذين وثقو ظهورها بعدد من الصور . 

 

ومن جانبه قال المهندس حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر أن سمكةmanta ray   تملك أو كما يطلق عليها سمكة شيطان البحر العملاقة  التي تمتلك أكبر دماغ سمكي في العالم، إلا أنها تتغذى على بعض أصغر الكائنات في المحيطات أو البحار  وأكد أن ظهور مثل هذه الأسماك النادره يدل على نظافة البيئة البحرية والحياة البحرية بالبحر الأحمر.

 

وأشار "الطيب"، هناك نوعان من أسماك شيطان البحر: أسماك شيطان البحر المرجاني، التي تعيش في المياه الساحلية في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وأسماك شيطان البحر المحيطية العملاقة، التي تنتمي إليها أكبر أسماك شيطان البحر، والتي تهاجر في المياه المفتوحة، موضحاً أن تلك السمكة التي تم رصدها هي من سمكة الشيطان المرجانية وهي متواجده بصفة مستمره في مياه البحر ولكن يندر ظهورها لرواد البحر.

 

مرسى علم السودانية الذهب البحر الأحمر تحرير النيابة العامة الاسماك مصري حملة امنية قسم شرطة رياضة مدير امن البحر الاحمر

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