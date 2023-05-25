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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بحضور الرئيس السيسي.. افتتاح مصنع التكسير الأولي لـ خام الكوارتز بمرسى علم

صدى البلد

أفتتح  اللواء أركان حرب عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمرسى علم، وذلك خلال  افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس السيسي.

وقال اللواء أركان حرب عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن تم تنفيذ التدريب الخارجي للفنيين بمصنع إنتاج الكوارتز بدولة إيطاليا مع نقل الخبرات لجميعهم من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء الأجانب.

وأضاف خلال كلمته اليوم خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس السيسي، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، واستكمالا للمساهمة فى خطط التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، فإنه يتنم الأن تعظيم الإستفادة من منجم متواجد بجنوب سيناء بالتعاون مع شركات أجنبية متخصصة.

وتابع: “هذه النجاحات لم تكن تتحقق لولا توفيق الله و توجيهات سيادتكم والدعم غير المحدود، وأتقدم بالشكر لرجال الشركة المصرية للتعدين والشركات المحلية والعالمية التي أتمت إنجاز هذا الصرح العملاق، نعاهد الله أن نبذل كل طاقتنا لتصبح مصرنا الغالية فى مسارات الدول الصناعية بالمنطقة”.

 

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