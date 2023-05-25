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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصرية للتعدين: نفذنا 6 مجمعات بطاقة إنتاجية 10 ملايين متر رخام وجرانيت

رئيس مجلس إدارة الشركة
رئيس مجلس إدارة الشركة لمصرية للتعدين

أكد عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز صرح صناعي جديد.

لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز

بث مباشر| الرئيس السيسي يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

وقال “شفيق”، في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أن المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة التنمية الشلمة للدولة؛ لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية ".

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، أن "ما تحقق على أرض مصر من نهضة تنموية شاملة كان له أكبر الأثر لإعطائنا دفعة قوية لبلوغ أهدافنا".

وأكمل "في مجال البحث والاستكشاف تقوم الشركة بالمساهمة في توفير خام الفوسفات لتعظيم الاستفادة منه بطاقة إنتاجية تصل لـ 500 ألف طن سنويا".

ولفت إلى أنه "تم التعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ 6 مجمعات لإنتاج الرخام والجرانيت بطاقة إنتاجية تصل لـ 10 ملايين متر مربع سنويا".

الكوارتز التعدين الرخام الجرانيت اخبار التوك شو

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