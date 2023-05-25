لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقر افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

والمجمع يضم مصنعين لإنتاج ألواح الكوارتز الطبيعي و الصناعي و الفلسبار و اللابيتيك الخالية من السليكا صديق البيئة.

ويدخل الكوارتز في صناعة المجوهرات و الزجاج و الساعات و أسطح المطابخ و السيراميك و أشباه الموصلات و الإلكترونيات و ألواح الطاقة الشمسية.

وصدرت توجيهات الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية ومنها خام الكوارتز حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز والذي يعد المشروع الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية والدولة العربية والإفريقية ويعتبر نموذجا للتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءً من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه للحبيبات بأحجام ومواصفات معينة وإدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله.

وتتميز ألواح الكوارتز بالعديد من الصفات، حيث أنها مضادة للبكتيريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أن ألواح الكوارتز تصنف على أنها أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه.