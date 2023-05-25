فرصة جيدة.. الرئيس السيسي يوجه دعوة للمستثمرين على الهواء

قاطع الرئيس السيسي، ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، أثناء حديث الأخير عن مشروعات إنتاج الكوارتز والسيلكون المعدني، قائلاً: "في الأربع مراحل دول إحنا فين من المراحل ديه".

وقال الرئيس السيسي في كلمته أثناء افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز: "حريصون على عدم تواجد أي معوقات أمام أي مؤسسة أو هيئة".

فرصة استثمارية

وأضاف الرئيس السيسي: "اللي موجود عندنا مش سر، ونحن أمام فرصة استثمارية بقولها للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الكوارتز".

وتابع الرئيس السيسي: "هناك فرصة استثمار جيدة في مصر في قطاع الكوارتز والسيليكون المعدني".

ويذكر أن توجيهات الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة صدرت بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية ومنها خام الكوارتز حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز والذي يعد المشروع الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية والدولة العربية والإفريقية ويعتبر نموذجًا للتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءًا من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه للحبيبات بأحجام ومواصفات معينة وإدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله.