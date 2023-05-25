مصانع الكوارتز| السيسي يقاطع رئيس المصرية للتعدين: هو أنت مش حاسب الجلالة

أكد اللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، صرح صناعي جديد وامتداد للمشروعات العملاقة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن ما تحقق على الأرض من نهضة شاملة أعطى لنا دفعة نحو الأهداف التي نريدها.

وأضاف “شفيق”، خلال افتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، صباح اليوم، الخميس، أن خام الكوارتز يدخل في صناعات خانة ومنها الطاقة الشمسية، منوها بأنه تم إعداد دراسات الجدوى بالتعاون مع الشركات العالمي لإنتاج مصنع مجمع إنتاج الكوارتز على أعلى مستوى.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، أن المشروع الأول من نوعه في المنطقة العربية والدول الأفريقية، لافتا إلى أن لها مميزات في غاية الأهمية ويتيح استخدامها في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من المنجم و5 مصانع، وتم استخدام أحدث تكنولوجيا في هذا المجمع، وأيضا كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على البيئة.

وخلال حديث رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، قاطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "هو انت مش حاسب الجلالة"، ليرد عليه "لا يا فندم دوال غير الجلالة يا فندم".

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