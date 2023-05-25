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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كنوز مخفية.. الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن الكوارتز |فيديو

الكوارتز
الكوارتز

 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن المحاجر والمناجم المصرية  ورحلة البحث عن الكوارتز، واستخدامات ألواح الكوارتز بعنوان "كنوز مخفية".

 

لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز

بث مباشر| الرئيس السيسي يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

 

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

والمجمع يضم مصنعين لإنتاج ألواح الكوارتز الطبيعي و الصناعي و الفلسبار و اللابيتيك الخالية من السليكا صديق البيئة

 

ويدخل الكوارتز في صناعة المجوهرات و الزجاج و الساعات و أسطح المطابخ و السيراميك و أشباه الموصلات و الإلكترونيات و ألواح الطاقة الشمسية.

 

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة التابع لـ الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، حيث يعتبر الكوارتز من الخامات المهمة جدا التي كانت غير مستغلة في مصر، وقد تم إنشاء المُجمع خلال 18 شهراً فقط بدلا من عامين.

 

وقد صدرت توجيهات الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية ومنها خام الكوارتز حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز والذي يعد المشروع الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية والدولة العربية والإفريقية ويعتبر نموذجا للتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءً من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه للحبيبات بأحجام ومواصفات معينة وإدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله.

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