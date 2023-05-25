مصر متفردة.. إحدى الشركات المنفذة: جميع مراحل إنتاج الكوارتز بمجمع مصانع واحد

قال شريف عبد الحليم رئيس مجلس إدارة شركة “شريف براند”، إنه يتمنى من خلال المشاركة في هذا المشروع تعظيم الاستفادة من المواد الخام.



وأضاف شريف عبد الحليم، في كلمة له خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، في العين السخنة، مساء اليوم الخميس، أن هذا المشروع يعظم الاستفادة من قطاع التعدين في مصر، ويزيد القيمة المضافة لخام الكوارتز ويضع مصر على خريطة الكوارتز، لافتا إلى أن هذا المشروع تتم كل مرحلة منه في دولة مختلفة، وفي مصر تم تحقيق كافة المراحل في هذا المجمع، مؤكدا أن التكنولوجيا المستخدمة في معالجة الرمال البيضاء هى الأحدث على مستوى العالم وتدخل في صناعة الزجاج المتطورة.