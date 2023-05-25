بريتون: مصنع الكوارتز يوفر أجمل ألواح حجرية على مستوى العالم

قال لوكة كوتشنلي شركة بريتون، إنه شرف عظيم وجودي هنا لتمثيل الشركة، واعبر عن شكري للثقة التي منحت لنا لمشروع مجمع مصانع انتاج الكوارتز بالعين السخنة.



واضاف لوكة كوتشنلي، في كلمة له خلال افتتاح مجمع مصانع انتاج الكوارتز، في العين السخنة، مساء اليوم الخميس، أنه أول مصنع بريتون ستون في العالم لإنتاج الواح الكوارتز، لافتا إلى أن فصلا جديدا من الريادة المصرية في هذه الصناعة.



وتابع لوكة كوتشنلي شركة بريتون، أن هذا المصنع يوفر أجمل الواح حجرية على مستوى العالم.

https://www.youtube.com/live/mP0u4WeTuWk?feature=share