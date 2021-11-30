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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 أطنان من أحجار خام الذهب في أسوان

أرشيفية
أرشيفية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم "الثلاثاء"، من ضبط شخص يقود سيارة بإحدى الطرق الجبلية وبتفتيشها عثر بداخلها على 74 جوالا من أحجار الكوارتز التي يستخرج منها خام الذهب حيث بلغ إجمالي الأجولة حوالي 5 أطنان.


كان اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا يفيد بضبط سائق أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من أحجار الكوارتز التي يستخرج منها الذهب الخام، قادما من إحدى المناطق الصحراوية على الحدود بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

 

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 74 جوالا من أحجار الكوارتز، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي سياق متصل ، ذكرت مديرية أمن أسوان - في بيان صحفي اليوم “الثلاثاء” - أنه تم تنفيذ 589 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 583 مخالفة مرورية، كما تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان ــ دائرة مركز شرطة أسوان أسفر عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدرات حشيش وبانجو وأفيون.
 

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