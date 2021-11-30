شاهد .. الداخلية توجه مساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجا بالسلام ومدينة أهالينا

وجهت وزارة الداخلية قافلة إنسانية لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بمدينة أهالينا - مدينة السلام بالقاهرة.

يأتي ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية .

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) بالمجان على المواطنين بنطاق (مدينة أهالينا - مدينة السلام) بنطاق مديرية أمن القاهرة.

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.