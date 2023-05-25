إحنا معاكو| رسائل من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الكوارتز: المشروعات المفتتحة متاحة للمستثمرين

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مجمع صناعي في مصر لإنتاج ألواح الكوارتز الطبيعي و الصناعي في العين السخنة، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

فرصة استثمارية

وقاطع الرئيس السيسي، ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، أثناء حديث الأخير عن مشروعات إنتاج الكوارتز والسيلكون المعدني، قائلاً: "في الأربع مراحل دول إحنا فين من المراحل ديه".

وقال الرئيس السيسي في كلمته أثناء افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز: "حريصون على عدم تواجد أي معوقات أمام أي مؤسسة أو هيئة".

وأضاف الرئيس السيسي: "اللي موجود عندنا مش سر، ونحن أمام فرصة استثمارية بقولها للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الكوارتز، وهناك فرصة استثمار جيدة في مصر في قطاع الكوارتز والسيليكون المعدني".

الاستثمار

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا حريصون على تذليل أيه عقبات أمام الاستثمار، مضيفاً أنه يجب الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في قطاع التعدين.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في كلمة له في افتتاح مجمع مصانع انتاج الكوارتز، في العين السخنة،، صباح اليوم الخميس: ندعو إلى الاستثمار في قطاع التعدين والاستفادة من الفرص الحالية، متابعا أن مجمع انتاج الكوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أننا نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بمصر، مؤكدا أن الدولة تنفذ استثمارات طموحة لزيادة الإنتاج المحلي، والحاجات اللي نفتتحها متاحة للمستثمرين والأجانب، وتطرح في البورصة".

رسالة للمستثمرين

وتسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، قائلا: “هل الهيئة تقوم بدور ترويجي لإمكانيات موجودة بالفعل فى مصر؟.. وهل من الممكن أن تقوم بدور استثماري للخدمات الموجودة؟.. وأقول إلى الصندوق السيادي والبورصة المصرية أن المشاريع التي نفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وأنها تتطرح فى البورصة المصرية من أجل إعطاء لمواطنيننا فرصة للإستثمار فى مجالات أخري عائدها مضمون”.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه إلى المستثمرين، قائلا: "أحنا معاكوا.. سواء تشتغلوا معانا أو لوحدكم اللي انتوا عايزينه.. عايزين تبقوا موجودين معانا ماشي.. كل ما هو متاح متاح لكم تعالوا.. المشاريع دي مشاريع استثمارية تعطي عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أو الخارج وبالعملة الحرة".

وأشار الرئيس السيسي: “وانتوا عارفين كويس اوى أن العوائد بتاعة الكلام دا اد ايه.. وهذا الأمر يتعرض عليا ونطرحه ونديه للمستثمرين المصريين”.

وتابع الرئيس: "سمعت اللوحة اللي قلنا فيها إننا بدأنا مرحلة واحدة التي نفتتحها اليوم.. وبقولك من فضلكم القطاعات التانية اللي اتكلمنا فيها فكروا جديا ومعنا السفير الإيطالي لدعم هذا الاستثمار، وهي المراحل الأخرى من خلال الشركات الرائدة فى هذا المجال فى إيطاليا، بحيث نستطيع فى أسرع وقت ممكن فى دخول تلك المراحل للإنتاج".

وأضاف الرئيس السيسي: “الدولة مستعدة للتواصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لدعم المراحل المتبقية من مشروع مصانع الكوارتز من خلال الشركات الإيطالية، ومن جانبنا سنوفر المكون المصري مهما كانت قيمته”.

اللي عندنا مش سر

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المشروع اليوم، "مشروع إنتاج السيلكون تكلفته الاستثمارية 700 مليون دولار، واحنا بنجيب منتجات من الخارج مثل الأغذية بأرقام كبيرة أيضا".

وأضاف الرئيس السيسي: "لو فضلنا نقول المشروع ده بالدولار، هنجيب الدولار منين، مش هنتحرك لقدام".

وأضاف الرئيس السيسي: "اللي موجود عندنا مش سر، ونحن أمام فرصة استثمارية بقولها للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الكوارتز".

واكمل السيسي:" لو بستورد 4 منتجات مثل السيليكون وغيره يكون له رقم معين ولو تم انتاجهم في مصر نوفر الرقم الذي نستورد به"، وعن مشروع انتاج السيليكون المعدني في مصر، قال :"اللي موجود عندنا مش سر والجميع يعلمه ، وهناك فرصة استثمارية للقطاع الخاص والمستثمرين المصريي والأجانب ".

مضيعوش وقت

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إحنا من جانبنا الرقم اللي مطلوب مننا، في الأعمال المدنية والإجراءات الإدارية، إحنا هنخلصها إمبارح قبل النهارده.. متخافوش".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أن مصر سوف توفر المكون المصري لإنتاج الكوارتز، مهما كانت قيمته، متابعاً: "أنا بقول للشركات والحكومة الإيطالية نحن ندعمكم، ونشجع أن تقوموا بالمصانع أو المساهمة في المشروعات".

وتابع: "أنا بتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج مشروع مصنع إنتاج الكوارتز، وبقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر ، من فضلكوا متضيعوش وقت تاني".

لقطة إنسانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدهم هشام أبو بكر، من ذوي الهمم، الذي كانت أمنيته حضور إفتتاح من إفتتاحات المشروعات القومية، بتأثر شديد، خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة اليوم الخميس.

الشركة المصرية للتعدين

ومن جانبه أكد عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز صرح صناعي جديد.

وقال “شفيق”، في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أن المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة التنمية الشلمة للدولة؛ لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية ".

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، أن "ما تحقق على أرض مصر من نهضة تنموية شاملة كان له أكبر الأثر لإعطائنا دفعة قوية لبلوغ أهدافنا".

وأكمل "في مجال البحث والاستكشاف تقوم الشركة بالمساهمة في توفير خام الفوسفات لتعظيم الاستفادة منه بطاقة إنتاجية تصل لـ 500 ألف طن سنويا".

ولفت إلى أنه "تم التعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ 6 مجمعات لإنتاج الرخام والجرانيت بطاقة إنتاجية تصل لـ 10 ملايين متر مربع سنويا".

كلمة سفير إيطاليا بمصر

أكد ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا في مصر، أن الشركاء الإيطاليين من مختلف الشركات لديهم خبرة كبيرة في مصر وقادرون على توفير التكنولوجيا المتطورة لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وقال ميكيلي كوارونى في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: "إيطاليا أول شريك تجاري أوروبي لمصر وأهم بوابة للسلع والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأوروبية".

وأضاف ميكيلي كوارونى:" إيطاليا ومصر شريكان للوصول إلى الأسواق العالمية وهذا تعاون اقتصادي وتجاري وصناعي، وإيطاليا هي ثالث اكبر مستثمر اجنبي في مصرو هي داعم قوي لسياسية تعزيز قطاعي الثناعة والزراعة في مصر ".

وتابع ميكيلي كوارونى:" التواجد الإيطالي في مصر ناجح من خلال 1200 شركة إيطالية عاملة في مصر وحجم الاستثمار الأجنبي في مصر حوالي 6 مليار يورو".

وأكمل ميكيلي كوارونى:" نحن مصممون على دعم المزيد من الاستثمارات في مصر عبرمجموعة واسعة من القطاعات ونريد أن نركز بشكل خاص على القطاعات ذات الأهمية لتحقيق الرخاء لشعوبنا ".