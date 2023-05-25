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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: لو فضلنا نقول هنجيب منين دولار للمشروعات مش هنتحرك لقدام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بمنطقة العين السخنة صباح اليوم، الخميس.

اللي عندنا مش سر ..السيسي عن مشروع انتاج السيليكون : فرصة للمستثمرين

الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمستثمرين في مصر

 وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المشروع اليوم، "مشروع إنتاج السيلكون تكلفته الاستثمارية 700 مليون دولار، واحنا بنجيب منتجات من الخارج مثل الأغذية بأرقام كبيرة أيضا".

وأضاف الرئيس السيسي "لو فضلنا نقول المشروع ده بالدولار، هنجيب الدولار منين، مش هنتحرك لقدام".

وأضاف الرئيس السيسي "اللي موجود عندنا مش سر، ونحن أمام فرصة استثمارية بقولها للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الكوارتز".

وتابع الرئيس السيسي "هناك فرصة استثمار جيدة في مصر في قطاع الكوارتز والسيليكون المعدني".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه إلى المستثمرين، قائلا "إحنا معاكوا.. سواء تشتغلوا معانا أو لوحدكم اللي انتوا عايزينه.. عايزين تبقوا موجودين معانا ماشي.. كل ما هو متاح متاح لكم تعالوا.. المشاريع دي مشاريع استثمارية تعطي عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أو الخارج وبالعملة الحرة".

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