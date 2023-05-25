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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحنا معاكو.. السيسي للمستثمرين: المشاريع متاحة لـ المصريين والأجانب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، قائلا: “هل الهيئة تقوم بدور ترويجي لإمكانيات موجودة بالفعل فى مصر؟.. وهل من الممكن أن تقوم بدور استثماري للخدمات الموجودة؟.. وأقول إلى الصندوق السيادي والبورصة المصرية أن المشاريع التي نفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وأنها تتطرح فى البورصة المصرية من أجل إعطاء لمواطنيننا فرصة للإستثمار فى مجالات أخري عائدها مضمون”.

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حديث مع المستثمرين

ووجه الرئيس السيسي، حديثه إلى المستثمرين، قائلا:  "أحنا معاكوا.. سواء تشتغلوا معانا أو لوحدكم اللي انتوا عايزينه.. عايزين تبقوا موجودين معانا ماشي.. كل ما هو متاح متاح لكم تعالوا.. المشاريع دي مشاريع استثمارية تعطي عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أو الخارج وبالعملة الحرة".

وأشار الرئيس السيسي: “وانتوا عارفين كويس اوى أن العوائد بتاعة الكلام دا اد ايه.. وهذا الأمر يتعرض عليا ونطرحه ونديه للمستثمرين المصريين”.

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