مشهد مؤثر.. السيسي يستقبل أحد أبطال قادرون باختلاف في افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدهم هشام أبو بكر، من ذوي الهمم، الذي كانت أمنيته حضور إفتتاح من إفتتاحات المشروعات القومية، بتأثر شديد، خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة اليوم الخميس.

وفى سياق متصل، أكد عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز صرح صناعي جديد.

خطة التنمية الشلمة للدولة

وقال “شفيق”، في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أن المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة التنمية الشلمة للدولة؛ لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية ".

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، أن "ما تحقق على أرض مصر من نهضة تنموية شاملة كان له أكبر الأثر لإعطائنا دفعة قوية لبلوغ أهدافنا".